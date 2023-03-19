Adıyaman’da bir çok araç sürücüsü araçlarını dolu yağışına karşı battaniye ve yorganlarla korumaya çalıştı.

Adıyaman ve çevresinde etkili olan sağanak yağış sonrası dolu yağabileceğini ve araçlarının zarar görebileceğini düşünen bir çok vatandaş, otomobillerinin üzerini battaniye ve yorganlarla örttü. Dolu yağışına karşı battaniye ve yorganlarla önlem alınan otomobiller dikkat çekti. Araçlarının zarar görmemesi için önlemler alan birçok araç sürücüsü dolu yağışı korkusuyla otomobillerini battaniye ve yorganlarla korumaya çalıştı.