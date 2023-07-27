Muş’un Malazgirt ilçesi etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

İlçe Tarım Müdürü Erdem Taşsöken ile birlikte doludan zarar gören köyleri gezen Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, “Yaklaşık 15 köyümüzdeki çiftçimiz bu doğal afetten zarar gördü. Zararın boyutu çok büyük. Tarım arazileri tamamıyla gitmiş. Konuyu Kaymakamımız Göksu Bayram’a ilettik. Kendisi konuyla yakından ilgileneceğini söyledi. Kaymakamlığımız tarafından görevlendirilecek hasar tespit komisyonuyla dolu yağışından etkilenen çiftçilerimizin mağduriyetleri yasal çerçeveler istikametinde giderilmeye çalışılacaktır. İnşallah mağduriyetler giderilecek. Sadece sap kalmış bu tarlalarda. Gerek kaymakamlık yetkilileri gerekse oda başkanlığımız hep birlikte bu afet olayına el atıp, çiftçimize yardımcı olmak için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Doludan etkilenen köylerde yaşayan vatandaşlar ise yetkililerden yardım beklediklerini söylediler.