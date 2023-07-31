Kırklareli’nde geçtiğimiz günlerde oldu yağışının hasar verdiği alanlarda inceleme yapıldı.

Kırklareli’nde yaşanan dolu felaketinden dolayı, bazı alanlardan dolu zararı meydana geldi. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gelen bilgilendirmeler istikametinde, meydana gelmiş olabilecek zararlarla ilgili çiftçiler ve muhtarlarla bağlantı kuruldu. Yapılan ilk incelemelerde Dokuzhöyük köyünde bazı alanlarda, özellikle meyve bahçeleri ile sebze tarlalarında yoğun bir şekilde dolu zararının meydana geldiği tespit edildi. Dolu zararlarının tespiti, tutanaklara geçirilip gerekli işlemlerin başlaması için girişimler yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Onman Müdürü Mehmet Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu zor anlarda, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gelen bilgiler ve yapılan tespitler istikametinde, çiftçimize sonuna kadar yardım etmeye çalışacağız. Çiftçilerimizin emeklerinin tarlada kalmaması, üretimin devam etmesi ve kaliteli ürün yetiştiriciliği için çalışmalarımız devam edecektir. Bu gibi durumların meydana getirdiği zararları en aza indirmek için, tarım sigortacılığının çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tüm çiftçilerimize yaşanan olumsuz durumlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim" dedi.