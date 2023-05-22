Mamak Belediye Başkanı Murat Köse dolmuşa binerek hem yolcuları hem de ulaşım esnafını dinledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşı dinleyip hasbihal etmeye önem veriyor. Sık sık esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Murat Köse, bu kez ulaşım esnafının sorunlarını dinlemek için dolmuşa bindi. Mamak-Sıhhiye dolmuşuna binen Başkan Köse’yi karşısında gören şoför ve yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ulaşım esnafının sorunlarını dinleyen Köse, yolcularla da hasbihal ederek isteklerini dinledi.

“Bizim istikametimizi milletimiz belirliyor”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Güzel Mamak’ta her yeri geziyoruz, ziyaret ediyoruz, muhabbet edip, talepleri dinliyoruz. Biz milletimiz ne diyor buna bakıyoruz. Bizim istikametimizi milletimiz belirliyor. En güzel hizmetleri ve en güzel eserleri milletimiz için hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 4 yılda 174 hizmet ve eseri Mamaklı hemşehrilerimizle buluşturduk elhamdulillah. Her zaman milletimizin hizmetinde, milletimizin emrindeyiz. Mamak’ın çehresi değişiyor. Mamak daha güzel oluyor” dedi.