Bozüyük Minibüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Ferhat Yılmaz, vatandaşların şehir içi yolcu taşıyan minibüslerde bir çok eşya unuttuklarını söyledi.

Çanta, şapka, mont gibi eşyaların yanı sıra değerli eşyalar olan takı, yüzük, alyans gibi eşyaların unutulduğunu anlatan Ferhat Yılmaz, dolmuşlarda eşyalarını unutmamaları konusunda vatandaşları uyarıda bulundu. Ellerine ulaşan değerli eşyaları zabıtaya bildirdiklerini söyleyen Yılmaz, “Dolmuşlarımızda yol güzergahında gezerken belirli eşyalar ve değerli eşyalar her gün unutuluyor. Değerli eşyaların içinde takı, yüzük, alyans, cep telefonu gibi eşyalar ile çanta, çorap, ayakkabı, gözlük gibi eşyalar unutuluyor. Eşyalar araçta bulunduğunda kendi yönetimimiz olarak alır bekleme kulübesinde 1 hafta boyunca bekletilir. Bunların sahiplerin çıkmasını bekleriz, çıkmaz ise zabıtamıza teslim ederiz. Zabıtamıza teslim edemediğimiz, bulamadığımız veya görmediğimiz eşyalar içinde bunda da sorumluk bize ait değildir. Değerli eşya bulunduğu zaman anında zabıtaya teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız arabaya bindiğinde gerekli olduğu kadar dalgın olmayıp eşyalarını kaybetmemeleri, kaybolan eşyalarında arkasında bulunamadığımız için veya başkaları aldığı için bunun içinde bizde bu konuda bir işlem yapamıyoruz. Vatandaşlarımız daha dikkatli olsun” dedi.