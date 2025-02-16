Küçükçekmece’de bir dolmuş şoförü, tartıştığı yolcuyu darp etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde bir caddede meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş şoförü ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, şoför dolmuştan inerek yolcuyu darp etmeye başladı. Yolcuyu ittirerek yere düşüren şoför, ardından tekme ve yumruklarla darp etmeye devam etti. Küfürler yağdıran dolmuş şoförünü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken, vatandaş ise olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.