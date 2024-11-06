Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dolmuş plakası nedeniyle çıkan tartışmada silahla bir kişiyi öldüren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 4 Kasım’da Darıca Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede galericilik yapan Beytullah Komar (27), Mercedes marka minibüsü yol kenarına çekerek durdu. Bu sırada aynı minibüsün yolcu koltuğundan inen E.H., Beytullah Komar’ın yanına geldiği anda belinden çıkardığı silahla ateş etti. Beytullah Komar olay yerinde hayatını kaybederken, E.H. isimli şahıs olay yerinden kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısı şahıs olaydan 2 gün sonra Ortahisar ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, şahsın Akçaabat Minibüsçüler Kooperatifi Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.