Beşiktaş taraftarı, İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasında sessiz kalarak yönetim ve futbolcuları protesto etti.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Beşiktaşlı taraftarlar, müsabakanın ilk 5 dakikasında sessizliğe bürünerek, yönetim ve futbolcuları protesto etti. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nu dolduran taraftarlar, sessiz protesto sonrası mücadelenin 6. dakikasından itibaren tezahürat yapmaya başlayarak siyah-beyazlılara destek olmaya devam etti.

Beşiktaş, geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano ile karşılaşmış ve sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrılmıştı. Maç sonu stadyumu terk etmeyen taraftarlar, yönetimi protesto ederek taraftarları soyunma odasından sahaya geri çağırmıştı. Bu isteği gerçekleşmeyen siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 2 saat protestolarını sürdürerek daha sonra stadyumu terk etmişti.