Düzce Şehit Yüzbaşı Beşir Bayraktar Ortaokulu öğrencileri; yaklaşan LGS Sınavı öncesi motivasyon amaçlı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Düzce Teknopark ve sosyal alanları gezdi.

Şehit Yüzbaşı Beşir Bayraktar Ortaokulu’ndan 5 öğretmen ve 15 öğrenci yer aldı. İlk olarak bölgenin inovasyon, girişimcilik ve üniversite-sanayi iş birliği merkezi Düzce Teknopark’ı ziyaret eden konuk öğrencilerle Teknopark hakkında bilgiler paylaşıldı. Teknopark bünyesindeki firmaları ziyaret eden öğrenciler, yapılan faaliyetler ve sektörel ürünler hakkında bilgiler aldı. Ziyaret sonunda Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara tarafından öğretmenlere hediyeleri takdim edildi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’yle ziyaretlerine devam eden misafir öğrenciler, Fakülte gezisine önce Doldurulmuş Hayvan Müzesi’yle başladı. Doldurulmuş Hayvan Müzesi, öğrenciler tarafından dikkat çekerken Herbaryum ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne ait çalışmalar da büyük ilgi gördü.

Orman Fakültesi’nin ardından Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Tosun tarafından Fakülte ve bölümler hakkında bilgiler verildi. MEKATEK Öğrenci Topluluğu’nun atölyesindeki çalışmalarla yakından ilgilenen öğrenciler merak ettiği soruların cevaplarını da öğrenme imkanı elde etti. Mühendislik Fakültesi’nde yer alan; Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Laboratuvarlarının yanı sıra Güç Elektroniği Laboratuvarı’nı ziyaret eden konuk öğrenciler, laboratuvarlardaki ekipmanlar üzerinden anlatılan konuları ilgiyle dinleyerek faydalı bilgiler edindi.

Ziyaretlerine, Düzce Üniversitesi Kütüphanesi ve Öğrenci Merkezi ile devam eden konuk öğrenciler, öğle yemeğini Düzce Üniversitesi yemekhanesi Karavana’da yedi. Programın öğleden sonraki bölümünde Fen Edebiyat Fakültesi ziyaret edildi. Ziyarette Biyolojik Müdahale Laboratuvarı ve Deniz Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı’nda anlatılanları ilgiyle dinleyen öğrenciler, Arkeoloji Laboratuvarı ile Düzce Üniversitesi ziyaretlerini sonlandırdı.