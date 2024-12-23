Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi dolaptan aldığı alkollü içeceklerin ürünlerini ücretini ödemeden yoluna devam etti. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karadeniz Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi’ndeki Migros mağazasında yaşanan olay saniye saniye marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Markete giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, dolaptan aldığı alkollü içeceklerle kasanın bulunduğu çıkış istikametine yöneldi.

İş yeri çalışanlarının da farkına varmadığı olayda kasanın yanından çıkışa gelen şüpheli, elindeki içeceklerle birlikte marketten çıkarak yoluna devam etti. Çalışanların olaydan sonra fark ettiği şüphelinin o anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.