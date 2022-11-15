Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 2 vatandaş, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda, telefon dolandırıcılarının tuzağından kurtuldu. Toplamda 172 bin 400 TL değerindeki para ve ziynet eşyaları ise tekrar sahiplerine teslim edildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 2 vatandaş, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda, telefon dolandırıcılarının tuzağından kurtuldu. Toplamda 172 bin 400 TL değerindeki para ve ziynet eşyaları ise tekrar sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri’nde yaşayan H.Ç. (75) isimli vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli ile telefonda görüştü. Telefondaki dolandırıcı, yaşlı kadından evde bulunan ziynet eşyaları bozdurmasını ve elde ettiği parayı da verdiği IBAN adresine göndermesini istedi. Bunun üzerine H.Ç., ziynet eşyalarını alarak Bozüyük’teki kuyumcuya gitti. Yaşlı kadının sürekli telefon ile görüşmesinden şüphelenen kuyumcu, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtararak, kuyumcuya getirdiği yaklaşık 100 bin TL değerindeki ziynet eşyaları kendisine teslim etti.

Aynı gün gerçekleşen diğer olayda ise Pazaryeri’nde yaşayan L.A. (48) isimli vatandaşa yine kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar ulaştı. Dolandırıcılar vatandaşa, kimlik bilgilerinin bir dolandırıcılık olayında kullanıldığını ve olayın aydınlatılabilmesi için evdeki bütün ziynet eşyalarının bozdurularak parayı da gönderdiği IBAN numarasına yatırılmasını istedi. Bunun üzerine kuyumcuya giden ve sürekli telefon ile görüşen kadının durumundan şüphelenen kuyumcu çalışanları, polis ekiplerine haber verdi. Kuyumcuya gelen ekipler kadının ziynet eşyalarının değeri olan olan 72 bin 400 TL’yi kendisine iade etti.

Polis ekipleri, ilçede yaşanan dolandırıcılık girişimlerinin ardından vatandaşları tekrar uyardı.