Bolu’da yaşlı çifti 24 bin TL dolandıran sanıklar, 3’er yıl 4’er ay hapisle cezalandırıldı. Duruşmaya katılan yaşlı kadın, "Dolandırıcılık olayından 2 ay sonra eşim Refik üzüntüsünden hayatını kaybetti. 24 bin lira bizim kefen ve mezar paramızdı. Allah’ından bulsunlar. Hem kocamı hem de paralarımızı kaybettim" dedi.

Bolu’da yaşlı çifti 24 bin TL dolandıran sanıklar, 3’er yıl 4’er ay hapisle cezalandırıldı. Duruşmaya katılan yaşlı kadın, "Dolandırıcılık olayından 2 ay sonra eşim Refik üzüntüsünden hayatını kaybetti. 24 bin lira bizim kefen ve mezar paramızdı. Allah’ından bulsunlar. Hem kocamı hem de paralarımızı kaybettim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Beyderesi köyünde ikamet eden Hatice (73) ve Refik Tutalır (81) çifti, telefonda kendilerini ’subay’ olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Şüpheliler Funda Apohan ve Emre Karagöl, yaşlı çifti arayarak isimlerinin hırsızlık olayına karıştığını söyledi. Kendisini subay olarak tanıtan Emre Karagöl, telefonla bağlantı kurduğu yaşlı çifte ellerinde bulunan tüm parayı sivil polis görünümünde gelecek olan Funda Apohan’a vermelerini istedi. Hatice ve Refik Tutalır yaşadığı panikle ellerinde bulunan tüm parayı Apohan’a teslim etti. Dolandırılma olayından 2 ay sonra Refik Tutalır hayatını kaybetti. 24 bin lira dolandırılan mağdur Hatice Tutalır, kızı Emine Aydoğan ile birlikte adliyeye başvurdu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Funda Apohan tutuklandı.

"Funda Apohan diye bir kadını tanımıyorum"

Haklarında dava açılan sanıkların Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Salonda Emre Karagöz ve avukatlar hazır bulunurken, Funda Apohan ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Emre Karagöz, "Bu olayla benim hiçbir alakam yok. Bir arkadaşım icralık olduğu için benim banka kartlarımı ve kimlik bilgilerimi aldı. Bu işi yaptıysa o yapmıştır. Funda Apohan diye bir kadını da tanımıyorum. Suçsuz yere başıma gelmedik olay kalmadı. Kesinlikle bir menfaat sağlamadım. Hiç kimseyi de dolandırmadım" dedi.

"Bu olaya alet olduğum için çok pişmanım"

Tutuklu sanık Funda Apohan ise Emre Karagöl’ü suçlayarak, "Bu olayları benim başıma saran Emre’dir. Kendisi geçimini hesap dolandırıcılığından sağlıyor. Bu olaya alet olduğum için çok pişmanım. Beni Mudurnu’ya kendisi gönderdi ve ben de gidip 24 bin lirayı aileden aldım" diye konuştu.

"Paraların seri numaraları alındıktan sonra geri teslim edileceğini söyledi"

Olayın 11 Eylül 2021 tarihinde meydana geldiğini dile getiren Hatice Tutalır, "Telefonla arayan kişi subay olduğunu söyleyip, adımızın hırsızlık olayına karıştığını ve para çalındığını söyledi. Evime kadın sivil polisin geleceğini, elimizde bulanan bütün parayı ona vermemizi istedi. Paraların seri numaraları alındıktan sonra geri teslim edileceğini söyledi. Kocamla ben korktuk. Aradan 3 saat sonra sivil giyimli bir kadın gelince parayı teslim ettik. Fakat verdiğimiz para gelmeyince, bizi arayan numara kapalı olunca dolandırıldığımızı anladık" dedi.

"Hem kocamı hem de paralarımızı kaybettim"

Eşinin olay sebebiyle büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan yaşlı kadın, "Dolandırıcılık olayından 2 ay sonra eşim Refik üzüntüsünden hayatını kaybetti. 24 bin lira bizim kefen ve mezar paramızdı. Allah’ından bulsunlar. Hem kocamı hem de paralarımızı kaybettim" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, iki sanığa da 3’er yıl 4’er ay hapis cezası ve 40 bin TL para cezası verdi.