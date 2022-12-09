Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gece yarısı saat 00:52 sıralarında Hacı Ömer Mahallesi, Gülyolu sokakta devriye atarken bir aracı durdurarak A.Ş. isimli şahsa GBT sorgusu yaptı. A.Ş. isimli şahsın sorgu sorgusunda dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. A.Ş. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’dan gece yarısı devriyesi yapan polis ekipleri tarafından dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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