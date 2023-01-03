Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde durumundan şüphe edilen İ.K. durduruldu. Sorgulamasında bazı illerde dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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