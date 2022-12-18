Kocaeli’nde dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kocaeli’nde dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir şahsı yaptıkları operasyonla yakaladı. O.B. isimli şahsın kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarından birinde çalışıyormuş gibi göstererek dolandırmaktan 5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Ekipler tarafından yakalanan O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.