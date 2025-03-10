Samsun’da dolandırıcılık suçundan 29 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, sahte altın seti ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık suçundan hakkında 29 ayrı yakalama müzekkeresi ve toplam 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 167 bin 860 TL para cezası bulunan Ö.E. yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramada sahte hasır altın seti ele geçirildi. Ö.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.