Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 225 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 43 bin 849 kişi sorgulanırken, aranması olan 85 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 27 Mart ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 225 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 43 bin 849 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 TL idari para cezası uygulanarak, 1 kişiye ise “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

85 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 85 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet değişik ebatlarda çalıntı su borusu, 1 adet dizüstü bilgisayar, dolandırıcılık yolu ile elde edilen 1 ton 700 kilogram zeytinyağı, kumar oyununda kullanılan 300 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi.

Apart yetkilisi 3 kişiye 80 bin 358 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 124 apart dairesi kontrol edilerek, 3 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine KBS bağlanmadığından 80 bin 358 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5 araç kiralama şirketi kontrol edildi.