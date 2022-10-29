Manisa’da satın alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen karı-koca ve oğulları jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte mağdurlara ait 10 bin sayfa isim, telefon numarası ve adres bilgilerinin olduğu evraklar, 3 adet cep telefonu ve 2 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

Manisa’da satın alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen karı-koca ve oğulları jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte mağdurlara ait 10 bin sayfa isim, telefon numarası ve adres bilgilerinin olduğu evraklar, 3 adet cep telefonu ve 2 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesinde 28 Ekim Cuma günü saat 15.30 sıralarında şüpheliler H.Y. (53/E), eşi H.Y. (49/K) ve oğlu İ.Y. (26/E)’nin altın satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları, ceviz, badem, kuru incir, zeytinyağı gibi gıda maddelerini satın almak için anlaştıkları mağdurları dolandırdıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada yaklaşık 10 bin sayfa mağdurlara ait isim, telefon numarası ve adres bilgileri listesi, 3 adet cep telefonu ve 2 adet bilgisayar kasası ele geçirildi. Şüpheliler Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.