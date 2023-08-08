Konya’nın Kulu ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi, polisin şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde üzerinde tabancayla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde asayiş ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Şüpheli bulunarak durdurulan şahıslar GBT sorgulamasından geçirildi. Polisin durdurduğu B.K. isimli şahsın yapılan sorgulamasında 3 adet dolandırıcılık suçundan ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefet suçundan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın yapılan üst aramasında ise 1 adet tabanca ve tabancaya takılı halde bulunan şarjörde 3 adet fişek ele geçirildi. Kulu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.