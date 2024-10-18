Afyonkarahisar’da dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede S.Y., isimli şahsın bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.