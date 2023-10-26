Antalya’da kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya İli Kepez ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 4 suç kaydı bulunan ve kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.