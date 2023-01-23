Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa’da 19 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramada, 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 lira, 14 bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 laptop, 79 telefon, 65 sim kartı, 33 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı, 4 sim kart bloğu, 1 tablet, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.