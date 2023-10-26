Kocaeli’de sosyal medya üzerinden telefon satma vaadiyle vatandaşı dolandırdıkları iddia edilen sanıklar ilk kez çıktıkları hakim karşısında birbirlerini suçladı. Sanıklardan Sinan D., Fransa’da üzüm bağlarında işçi olarak çalışmak için bir şahsa verdiği kartlarının dolandırıcılıkta kullanıldığını söyleyerek, "Beni de dolandırdılar" dedi.

Olay, 2022 yılında Kocaeli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli mağdur, Facebook üzerinden telefon ilanı veren kişilerle iletişime geçti. Bu kişilerle 7 bin TL karşılığında anlaşan A.D., kendisine iletilen banka hesabına parayı gönderdi. Bir süre beklemesine rağmen telefonun gelmediğini fark eden A.D., iletişim kurduğu telefon numarasını aramasına rağmen ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan A.D., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayı araştıran polis ekipleri, banka hesabına kayıtlı olan Sinan D. ile arkadaşı Cavit Ç.’yi gözaltına aldı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Ne para geldi, ne şahıslarla iletişim kurabildim"

Haklarında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açılan sanıkların, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına başlandı. Duruşma salonunda mağdur A.D. hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Sinan D. ile Cavit Ç. SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Nasıl dolandırıldığını anlatan A.D., "2022 yılında Facebook’tan telefon ilanı gördüm. İlanda yazılı Ali A. isimli şahsın numarasını arayarak telefonu almak istediğimi söyledim. Anlaşarak benden istedikleri 7 bin TL’yi verdikleri IBAN’a gönderdim. Parayı gönderdikten sonra ne telefon geldi, ne de şahısla bir daha iletişim kurabildim. Zararım giderilmemiştir, şikayetçiyim" dedi.

"Fransa’da çalışma vadiyle beni de dolandırdılar"

Savunması için söz hakkı verilen Sinan D. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Cavit benim alt mahallemde oturuyordu. Bana, Fransa’da üzüm bağlarında işçi olarak çalışıp çalışmak istemediğimi sordu. İşsiz olduğum için ben de kabul ettim. Cavit normalde de inşaat işçisi temin ettiği için ona güvendim. Cavit beni yönlendirdiği Kayra isimli şahsa isteği üzerine hesap kartlarımı, e-devlet şifresini verdim. Bunun sebebini sorduğumda maaş için gerekli olduğunu söyledi. Hatta fotoğraflarımı da çekti. Komisyon adı altında benden 5 bin TL de aldı. Fransa’da çalışma vadiyle beni de dolandırdılar. Hesaplarımın dolandırıcılık işlerinde kullanıldığını öğrendim. Konuya ilişkin İzmir Başsavcılığına şikayet dilekçesinde bulundum. Konuya ilişkin soruşturma da yürütüldü. Cavit, beni yönlendirdiği Kayra isimli kişiyle bu suçu işlemiştir. Kayra’nın asıl isminin İlyas U. olduğunu öğrendim. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sinan dersine iyi çalışmış"

Başka dolandırıcılık dosyasından hükümlü bulunan olan Cavit Ç. ise "Sinan dersine iyi çalışmış. Sinan’ın beyanlarını kabul etmiyorum. Kesinlikle Sinan’a, onu Fransa’ya götüreceğimi söyleyerek kartlarını istemedim. Ben ve Sinan olay tarihinde işsizdik. Sinan’la ortak arkadaşımız Suat T.’de işsiz olduğumuzu biliyordu. Suat bize, Kayra isimli arkadaşının hesabının bloke olduğu için kartlarımıza ihtiyacı olduğunu, herhangi bir suçta kullanılmayacağını, bunun karşılığında şahıstan para alacağımızı söyledi. İşsiz olduğumuz ve paraya ihtiyacımız olduğu için kabul ettik. Suat bizi Kayra isimli şahsa götürdü. Onun da talebi üzerine kartlarımızı Kayra isimli şahsa verdik. Daha sonra kartlarımızın dolandırıcılıkta kullanıldığını öğrendik. Kayra isimli şahsın isminin ise İlyas U. olduğunu öğrendim. İlyas daha çok kişinin canını yakar" ifadelerini kullandı.

Mağdur A.D. sanıkların savunmasının ardından söz hakkı alarak, "Alışveriş için 2 kere telefonla konuştuk. İlk konuştuğum kişi Sinan’ın sesine çok benziyor" dedi.

"Suçlamaları kabul etmiyorum, tamamen iftira"

Başka dolandırıcılık suçundan dolayı cezaevinde bulunan ve SEGBİS ile duruşmaya katılan tanık İlyas U. da, "Suçlamaları kabul etmiyorum, tamamen iftira. Sanıkları tanımıyorum. Suat T.’yi başka dosyada ismi geçtiği için ismen tanıyorum ancak şahsen tanımıyorum. Cavit’i ise başka dolandırıcılık dosyasından ismen tanıyorum. Kayra ismini hiç kullanmadım. Olayla ilgim yoktur" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.