Isparta’da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün’ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası sürüyor. 40 gündür devam eden kampanya yüzde 12 seviyesine ulaşırken, dolandırıcıların ailenin bilgisi dışında sahte bağış topladığı öğrenilmişti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Görkem Efe’yi evinde ziyaret ederek kampanyanın hızlandırılması için büyük bir organizasyon düzenleneceğini ve elde edilecek tüm gelirin Görkem Efe’nin tedavisi için kullanılacağını açıkladı.

Dolandırıcılık girişimlerine tepki

Son günlerde bazı şahısların kapı kapı dolaşıp Görkem Efe adına sahte bağış topladığı duyumları üzerine aile, İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak konunun araştırılmasını istedi. Emniyet ekipleri dolandırıcılık girişiminde bulunan şahısları tespit etmek için soruşturma başlattı.

Baba Alper Şengün, "Oğlumun zamanı çok az. Onun hayalleri var, ancak bazı vicdansızlar kampanyamıza zarar vermeye devam ediyor. Bu tür girişimler, oğlumun tedavisini geciktiriyor. Ben hayatımı oğluma adadım, polislik mesleğimden emekli oldum ve tüm vaktimi ona ayırıyorum. Lütfen sadece valilik onaylı resmi bağış kanallarını kullanın" dedi.

Başdeğirmen çifti ziyaret etti, büyük organizasyon duyuruldu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Görkem Efe’yi evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Başdeğirmen, Ramazan ayı öncesinde Gökkubbe’de yardım amaçlı büyük bir organizasyon düzenleneceğini ve elde edilecek tüm gelirin Görkem Efe’nin tedavisi için kullanılacağını açıkladı.

"Isparta, Görkem için tek yürek oldu"

Başdeğirmen, "Isparta, Görkem için tek yürek oldu. Bu etkinlikte toplanan tüm gelir Görkem’in hesabına yatırılacak. Ayrıca açık artırma ve çekilişler düzenleyerek kampanyaya destek sağlayacağız. Dualarımız onunla, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" dedi.

"Bir an önce tedavi olup sağlığıma kavuşmak istiyorum"

Görkem Efe, "Bir an önce tedavi olup sağlığıma kavuşmak istiyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" diyerek yardım kampanyasına katkıda bulunanlara minnettarlığını ifade etti.

Yetkililer, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek bağış yapmak isteyenlerin yalnızca valilik onaylı hesapları kullanmaları gerektiğini vurguladı.