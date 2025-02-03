Teknolojiyle gelişen yapay zeka hayatı kolaylaştırırken, son zamanlarda bu teknolojiyi fırsata çeviren dolandırıcılar, en çok ‘hakkınızda dava veya icra dosyası var, acil ödeme yapılması gerekiyor’ bahanesiyle ağlarına düşürdükleri kişide panik havası oluşturarak amaçlarına ulaşıyor. Uzmanlar, sanal dolandırıcıların ağlarına düşmemek için telefonla aceleye getirilmeye çalışılan olayların mağduru olmamak için uyarıyor.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Son zamanlarda kullanımı artan yapay zeka teknolojisi ile beraber sosyal medya uygulamaları üzerinden vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, ‘hakkınızda dava veya icra dosyası var, acil ödeme yapılması gerekiyor’ vaatleriyle ağlarına düşürmek istedikleri kişilere ulaşıyor. Dolandırıcılar, ulaştıkları kişilerde panik havası oluşturduktan sonra kurulan diyalog ile vatandaşları ‘hafta sonu gelmeden ödeme yapın’ diyerek dolandırıyor.

"Dahili numaralardan aranarak bir panik oluşturulup vatandaşlar dolandırılmaya çalışıyor"

Son zamanlarda artan yapay zeka kullanımıyla beraber dolandırıcıların bu sistem üzerinden kullandığı yöntem hakkında bilgi veren Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Şu an ülkemizde daha doğrusu dünyada yapay zeka aşırı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Ve yapay zekanın gelişmesiyle dolandırıcılık yöntemleri de katbekat akla gelmeyecek şekilde artıyor. Son dönemlerde dünya ve daraltırsak ülkemiz çapında gelişen ve bu yönde daha akılalmaz şekilde dolandırıcılık yöntemlerinde ortaya çıkan konu, yapay zeka dolandırıcılığı oluyor. Çünkü vatandaşlar, görüntü, ses, yazı olarak herhangi bir şekilde yapay zekanın ürettiği bir karakterle aranabiliyor, ses kaydı, ses taklit edilip kandırılabiliyor, veyahut farklı bir yöntem olarak dolandırılmak istenen kişi istenilen cep numarasından, önemli dahili numaralardan aranarak bir panik oluşturulup vatandaşlar dolandırılmaya çalışılıyor" dedi.

"Sanal ortamda söylenen, paylaşılan her şeye inanmamak gerekiyor"

Artan dolandırıcılık olaylarına değinen Adli Bilişim Uzmanı Akman, "Son dönemlerde gelişen, artan dolandırıcılık yöntemleri tamamen yapay zekanın gelişmesiyle doğru orantılıdır. Bunun sebebi sosyal medyanın mantıklı kullanılmaması aslında. Çünkü sosyal medya aslında bir sanal ortam ve sanal ortamda söylenen, paylaşılan her şeye inanmamak gerekiyor. Dolandırıcılar da zaten insanların bu güven ve acele kısmından yararlanarak insanları dolandırıyor. Oranın son zamanlarda çok yüksek bir şekilde artmış olması, kesinlikle sosyal medya hesaplarının aktif olarak dolandırıcılar tarafından kullanılması ve teknolojinin yani yapay zekanın, gerekirse inandırıcılık konusunda kullanılarak vatandaşları mağdur etmesi söz konusu. Buradaki eksik, vatandaşlarımızın kesinlikle sosyal medya hesaplarından kendi lehine ilan, paylaşım, mesaj, arama, herhangi bir şekilde iletişim kurulduğunda ilk önce düşünmelerini istiyoruz. Çünkü bedava peynir sadece fare kapanında olur. Kendilerinin mağdur olmaması için öncelikle gördükleri her şeye atlamamaları, başvurmayı düşündükleri veya cevap vermeyi düşündükleri yazı, yazışma veya telefon kayıtlarını bir araştırarak tekrardan dönüş yapmalarını, gerekirse tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Telefonla aceleye getirilmeye çalışılıyorsa bilin ki dolandırılmaya çalışıyorsunuz"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Akman, "Öncelikle dolandırıcılar vatandaşları acele ettirerek düşünmesini engelliyor. Bu da daha çok dava ve icra yoluyla şeklinde oluyor. Telefonunuza bir mesaj geliyor. Genellikle cuma günü veya resmi tatillere girmeden daha fazla başınıza gelebilir. Çünkü hafta sonu gelecek ve mesai bittiği için siz dolandırıcıların göndermiş olduğu veya sizden istemiş olduğu parayı hemen yatırmak isteyeceksiniz. Yarın hafta sonu veya bayram tatili, daireler kapanıyor şeklinde bir aceleniz olacak ve onların istedikleri konuma gelip, kendilerine parayı ödeyeceksiniz. Onun için değişik hukuk bürolarının, farklı avukatların isimleri kullanılarak yani bunlar hayali şeyler değil, var olan büroların ve avukatların isimleri kullanılarak o hukuk bürolarının veya avukatların ismiyle SMS gönderilerek vatandaşlar dolandırılmaya çalışılmaktadır. Hiçbir avukat veya bir hukuk bürosu, size mesaj atıp sizin acil durumunuzda herhangi bir bahaneyle aceleye getirmek şeklinde sizden tahsilat yapmaya çalışmaz, herhangi bir şekilde kanun dışı hareket etmez. Eğer bir para isteniyorsa sizden, bir hukuk bürosu veya avukat tarafından telefonla aceleye getirilmeye çalışılıyorsa bilin ki, dolandırılmaya çalışıyorsunuz. En yakın kolluk birimine başvurmanızı öneriyoruz" diye konuştu.

Dolandırıcıların oyunlarıyla ilgili konuşan vatandaşlar ise bu tür aramalara itibar etmeden telefonu kapattıklarını, kendilerini koruduklarını ifade etti.