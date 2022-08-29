Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Saniye Yılmaz’ın banka hesabı dolandırıcıların eline geçti.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Saniye Yılmaz’ın banka hesabı dolandırıcıların eline geçti.

Son anda durumu fark eden Saniye Yılmaz, yaptığı hamle ile dolandırıcıların oyununu bozdu.

Altınordu ilçesinde yaşayan Saniye Yılmaz, mobil bankacılık hesabı üzerinden kendi adına bilgisi dışında 15 bin lira değerinde ek avans hesabı açıldığını görünce şüphelendi. Banka hesabında işlem iptali yapan ancak sistemdeki sorun yüzünden iptali gerçekleştiremeyen Yılmaz, açılan banka hesabına 15 bin liranın yattığını, sonradan dolandırıcılar tarafından 2 bin lirasının çekildiğini gördükten sonra müşteri hizmetlerini arayarak hesabını iptal ettirdi. Banka hesabını kapattıran Yılmaz, yaptığı hamle ile kendi kullandığı altın hesabındaki birikimini ve 15 bin liralık avans hesabında kalan 13 bin lirayı da dolandırıcıların eline geçmeden kurtarmış oldu.

“Hesabıma 15 bin lira yatırılmış, bunun 2 bin lirası çekilmiş”

Başından geçen olayı anlatan Saniye Yılmaz, 19 Ağustos tarihinde kendisinin bilgisi dışında banka hesabına 15 bin liralık ek avans hesabı açıldığını belirterek, “Bu kişiler benim telefonumu kopyalamışlar. Bana bir yerden dört haneli bir kod geliyor. Bu kod geldiği için ben şüphelendim hemen banka hesabıma bakmaya çalıştım ama hesabıma giremedim. Bankanın mobil uygulaması açıldığında benden sanki ilk kez giriyormuşum gibi bilgilerimi istedi. Şüphelendim, telefonun virüs kaptığını düşündüm. Telefonumu sıfırladım ve tekrar telefonu açtığımda banka hesabıma giriş yaptım. Girişi yaptığımda hesabımda 13 bin lira olduğunu gördüm. Benim bu kadar param olmadığını biliyorum. Bir baktım bana 15 bin liralık avans hesabı açılmış, bunun 2 bin lirası çekilmiş. Yani ben erken davranmasaydım bunlar 10-15 dakika içerisinde benim olmayan paramı ve benim birikimimi alacaklardı. Çok şükür 2 bin lira ile kurtuldum” dedi.

“Uyanıklığım sayesinde kendi paramı korudum”

Kimsenin kendisinin düştüğü duruma düşmesini istemediğinin altını çizen Yılmaz, kendi uyanıklığı ile emeklilik için biriktirdiği parayı koruyabildiğini söyleyerek, “Bu gibi olayları bildiğim için telefonuma gelen linklere tıklamıyorum ama nasıl oldu nasıl yaptılar bilemiyorum. Benim düştüğüm duruma düşmesinler. Ben şimdi kullanmadığım hesaplarımın hepsini kapatacağım. Çünkü benim emeğim çalındı. Emekli olabilmek için biriktirdiğim parayı da çok şükür korudum" diye konuştu.