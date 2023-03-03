Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube birimleri tarafından cuma namazı öncesinde Uzunmehmet camiinde dolandırıcılıklara karşı broşür dağıtıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube birimleri tarafından cuma namazı öncesinde Uzunmehmet camiinde dolandırıcılıklara karşı broşür dağıtıldı.

Broşürde, vatandaşlara dolandırıcıların depremzedeler yararına para toplamalarına yönelik şeylere itibar etmemeleri istendi. Dağıtılan broşürlerde vatandaşlar ilgi gösterdi.

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Program broşürlerin dağıtımının ardından sona erdi.