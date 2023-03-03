Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube birimleri tarafından cuma namazı öncesinde Uzunmehmet camiinde dolandırıcılıklara karşı broşür dağıtıldı.

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