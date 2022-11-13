Bursa’nın Mudanya ilçesinde devrilen mutfak dolabının altında mahsur kalan yaşlı kadın, komşularının ihbarı sayesinde itfaiye ve polis tarafından kurtarıldı. 2.kata merdivenle tırmanan itfaiye eri, dolap altında kalan yaşlı kadını kurtardı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde devrilen mutfak dolabının altında mahsur kalan yaşlı kadın, komşularının ihbarı sayesinde itfaiye ve polis tarafından kurtarıldı. 2.kata merdivenle tırmanan itfaiye eri, dolap altında kalan yaşlı kadını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi’nde bir apartmanın ikinci katında yaşayan 65 yaşındaki Nadiye Özengin, gece yarısı mutfakta devrilen dolabın altında kaldı. Gürültü üzerine komşuları harekete geçti. Yaşlı kadının kapısı kilitli olduğu için müdahale edilemedi.

Komşular itfaiye ve ambulanstan yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, 2.kata merdiven dayayarak balkondan içeri girdi. Ambulans da hazır bekletildi.

İtfaiye eri, dolabı kaldırıp altında kalan yaşlı kadını kurtardı. Panik yaşayan komşuları da operasyon tamamlanınca yaşlı kadına sarılıp gözyaşı döktü.

Durumunun iyi olduğun belirten Nadiye Özengin, hastaneye gitmeyi kabul etmezken, ambulans ekibi de normale döndü.