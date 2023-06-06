Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen ‘2023 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’ törenine, Türkiye çapındaki başarılarıyla damgasını vurdu. DEÜ, Engelsiz Program Nişanı kategorisinde 9 Program Nişanı alarak Türkiye 1.’si, Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kategorisi çerçevesinde ise 20 bayrak alarak Türkiye 3’üncüsü oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen ‘2023 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde büyük bir başarıya imza attı. DEÜ, Engelsiz Program Nişanı kategorisinde; programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen ödüllerde, 9 Program Nişanı alarak Türkiye 1.’si oldu. Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kategorisi çerçevesinde ise DEÜ, Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve ‘Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorilerinde de 97 üniversitenin 1093 başvurusu arasında 20 bayrak alarak Türkiye 3.’sü ödülünü aldı. Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen törene katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, engellilere yönelik farkındalık oluşturma amaçlı projeler yürüttüklerini belirterek, “Kendi kurumumuzdaki bilinç düzeyi yüksek ve farkındalık oluşturmayı kendine görev edinen mensuplarımızla bu başarıya elde ettik. Ödüllerin kazanılmasında emek veren; gönlünü, akla, bilime ve insanlığa adayan mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’ni son derece önemsiyoruz”

Yönetime geldiğimiz ilk günden bugüne kadar vicdanlardaki engellerin kalkması gerektiğini düstur edindik diyen Rektör Hotar, “Bu ödüller ve nişanlar kentimizin, ülkemizin kazanımıdır. Engelsiz bir üniversite olduğunu göstermek için ‘Kitabımın Sesi Ol’, ‘Eylül Bebekler’, ArtıBiz Kafe gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde bu yıl yakaladığımız başarı, geçmişte yaptığımız çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu kanıtlamış oldu. Araştırma Üniversitemizde yatırımlarımızı hayata geçirirken özel gereksinimi olan mensuplarımızın taleplerini her zaman dikkate aldık. Öğrencilerimize engelsiz bir eğitim ortamı sunmak için farklı engel gruplarına yönelik çalışmalar yaptık. Bilimsel etkinliklerimizde, programlarımızda, bilgilendirme faaliyetleri ve sağlık hizmetlerimizde özel gereksinimi olan birey ve mensuplarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu gösterdik. Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Engelsiz Üniversiteler Ödüllerini son derece önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vicdanlardaki engeli kaldırmalıyız”

Rektör Hotar, engellilere yönelik davranışlar konusunda farkındalık göstermeyi amaçladıklarını kaydederek, “Bizim bilim dünyası olarak burada görevimiz farkındalık oluşturmak ve bu konudaki uygulamaları hayata geçirerek topluma örnek olmaktır. Önemli olan kanun oluşturmaktan ziyade uygulayacak insanların davranışlarıdır. Vicdanlardaki engelleri kaldırırsak kanuna ihtiyaç kalmaz” diye konuştu.

“Engelsiz eğitim ortamı oluşturulmalı”

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar törende yaptığı konuşmada, engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak; engelli bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Başkan Özvar, “Toplumumuzun ilerlemeye ve gelişmeye devam etmesi ve engelli öğrencilerin üniversiteye erişimi için daha fazla destek ve fırsat sağlanmalı, engelsiz bir eğitim ortamı oluşturulmalıdır. Erişilebilirlik standartlarına uygun kampüslerin yanı sıra, engelli öğrencilerin özel ihtiyaçlarına yönelik akademik destek ve kaynaklar da sağlanmalıdır. Bu sebeple, engelli bireylerin eğitim olanaklarından bütünüyle yararlanabilmeleri ve eğitime katılımlarını desteklemek amacıyla yapılacak çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yükseköğretim Kurulu olarak biz devletimizin bütün kurumlarıyla sizlere bu konuda destek vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Rektör Hotar’dan YÖK Başkanı Özvar’a farkındalık bilekliği

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, YÖK’deki Ödül töreninde ‘DEU Otizmin Farkında’ sosyal sorumluluk projesinin detaylarını katılımcılarla paylaştı. Rektör Hotar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a kırmızı renkli farkındalık bilekliğini takarak, “Bu konudaki çalışmalarımızın ülkemizde örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Ödül töreni Artıbiz Kafe’de

Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nde 20 bayrak ve 9 Nişan alan Dokuz Eylül Üniversitesi, bu başarının mutluluğunu ArtıBiz Kafe’de düzenlenecek törende personeliyle paylaşacak. Rektör Hotar, başarı elde eden fakülte ve birimlerin yetkililerine 8 Haziran Perşembe günü teşekkür belgelerini takdim edecek.

YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri

Bu yıl 97 üniversiteden toplam bin 91 başvuru yapıldı ve 56 üniversite toplam 295 bayrak almaya hak kazandı. Bu bayraklardan 152’si Mekanda Erişilebilirliğe verilen “turuncu bayrak”, 92’si Eğitimde Erişilebilirliğe verilen “yeşil bayrak” ve 51’i de Sosyokültürel Faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen “mavi bayrak” oldu.