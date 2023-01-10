Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesinde sokak hayvanlarına şefkat eli uzatan hekimler, son olarak bir aracın çarpması sonucu uyluk kemiği kırılan 5 aylık bir köpeği hayata bağladı. Operasyona alarak kırılan kemiğe ortopedik implant yerleştiren hekimler, sonrasında sağlığına kavuşan köpeği sahiplendirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesinde sokak hayvanlarına şefkat eli uzatan hekimler, son olarak bir aracın çarpması sonucu uyluk kemiği kırılan 5 aylık bir köpeği hayata bağladı. Operasyona alarak kırılan kemiğe ortopedik implant yerleştiren hekimler, sonrasında sağlığına kavuşan köpeği sahiplendirdi.

İzmir’in ilk ve tek veteriner fakültesi olarak Kiraz’da kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi, yaralanan, sahipsiz, hasta ya da bakıma muhtaç sokak hayvanlarına destek olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, DEÜ Veteriner Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesinde sokak hayvanlarına şefkat eli uzatan hekimler, son olarak bir aracın çarpması sonucu uyluk kemiği kırılan 5 aylık bir köpeği hayata bağladı. Operasyona alarak kırılan kemiğe ortopedik implant yerleştiren hekimler, sonrasında sağlığına kavuşan köpeği sahiplendirdi. Periyodik olarak röntgenleri alınan ve operasyondan 6 hafta sonra yeniden üniteye getirilen köpeğin kemiğindeki implant alındı ve sahiplenicilerine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

Türkiye genelindeki yükseköğretim kurumları arasında sosyal sorumluluk projeleri ile ilk sıralarda yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi, Kiraz Belediyesi ile ‘Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması, Rehabilitasyonu ve Tedavisi’ başlıklı bir protokole de imza attı. Protokol çerçevesinde DEÜ Veteriner Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesine getirilen sokak hayvanlarına, Dokuz Eylül Üniversiteli bilim insanları şifa olacak. Uygulamanın 2022 yılının Haziran ayında başladığını ve bugüne kadar 100’den fazla sokak hayvanına müdahalede bulunulduğunu kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kadri Kulualp, “Can dostlarımızın birçok rahatsızlığına İç Hastalıkları, Cerrahi ve Doğum/Jinekoloji Anabilim Dalı öğretim elemanlarımız tarafından anında müdahale sağlandı. Hemogram, röntgen ve ultrason gibi tanı tekniklerinin kullanıldığı ünitemizde, ortopedik ve yumuşak doku hastalıkları güncel metotlar eşliğinde tedavi ediliyor ve sağlığına kavuşan hayvanlarımız yeniden doğaya bırakılıyor ya da hayvanseverlere sahiplendiriliyor” dedi.

Türkiye’de bir ilk

Açıklamalarını sürdüren Kulualp, “Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın himayelerinde, ünitemize kazandırılan cihaz ve ekipmanlar sayesinde hasta sayısında ciddi bir artış söz konusu. Rektörümüzün katılımıyla geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve yakın bir zamanda hizmete geçecek olan Kiraz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine taşınacak olan bu protokol, daha modern bir ortamda öğrencilerin klinik uygulama yapabilecekleri bir imkan sağlayacak. Fakültemizin eğitim-öğretim faaliyetlerine büyük bir ivme kazandıracak olan bu tesis, Türkiye’de üniversite-belediye ortaklığıyla hizmet veren ilk merkez olma özelliğine erişecek” diye konuştu.

Örnek barınak çalışması

DEÜ Veteriner Fakültesine kazandırılan ve geçtiğimiz günlerde yenilenen ameliyathane merkezini ziyaret eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, beraberindeki Kiraz Kaymakamı Onur Titiz ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ile birimdeki çalışmaları yakından inceledi. Hekimlerden tedavisi süren sokak hayvanları hakkında bilgiler alan Rektör Hotar, “İzmir’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan veteriner fakültemize kazandırdığımız klinik araştırma ve uygulama ünitemiz bünyesindeki ameliyathane merkezimizde, yaralı sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve cerrahi müdahaleler hekimlerimizin şefkatli elleriyle gerçekleştiriliyor. Sokaklarda birçok tehlike ile karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla Kiraz Belediyesi iş birliğinde çağdaş standartlarda bir barınak çalışmamızın da yakında hizmete girmesini planlıyoruz. Bu konuda, toplum ve belediyeler olarak sorumluluk almalı; sokak hayvanlarının barınabilecekleri yerleri inşa etmeliyiz” şeklinde konuştu.