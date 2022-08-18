Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kurucu rektörü Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’nı unutmadı. DEÜ’ye büyük emek veren Yiğitbaşı’nın ismi, DEÜ Tıp Fakültesi’nde yer alan konferans salonuna verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kurucu rektörü Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’nı unutmadı. DEÜ’ye büyük emek veren Yiğitbaşı’nın ismi, DEÜ Tıp Fakültesi’nde yer alan konferans salonuna verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), tıp fakültesi içinde yer alan ve baştan aşağı yenilenen konferans salonuna, üniversitenin kurucu rektörü Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’nın adını verdi. 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde gerçekleştirilen törenle hizmete alınan Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu’nun açılışına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Yiğitbaşı ailesi, DEÜ’nün asırlık çınarı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Gülerman ve üniversite mensupları katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesinin değerlerine her zaman sahip çıktığını ifade ederek, “Dokuz Eylül Üniversitesi Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’nın adını verdiğimiz konferans salonumuz, hastalara şifa olmak için çabalayan öğrencilerimize, asistanlarımıza ve doktorlarımıza ev sahipliği yapacak. Buraya Ömer hocamızın adını verme fikri, beni de asistan olarak yanına alan duayen hocamız Prof. Dr. Adnan Gülerman’dan geldi. Bizim de gündemimizdeydi; ancak hocamızın da talebiyle bir an önce tamamladık. Biz burada vefa duygusuna da bir vurgu yapmak istedik. Akademik ve bilimsel başarı bizim elbette olmazsa olamazımız. Ama insanı insan yapan değerlerimizi de asla unutmayız” dedi.

Rektör Hotar, kendisinin de DEÜ’nün bir öğrencisi olduğunu hatırlatarak, “Üniversitemizi çok kıymetli hocalarımızın getirdiği yerden daha iyi yerlere taşımak görevimiz ve vicdani sorumluluğumuzdu. Araştırma üniversitesi olduk, YÖKAK tarafından kalitemiz tescillendi. Birçok bölümümüz ulusal ve uluslararası alanlarda akredite oldu. Dünya sıralamalarında üniversitemizi yukarılara taşıdık. İlk binlere, ilk 500’lere, ilk 300’lere giren bölümlerimiz oldu. Üç yeni fakülte kurduk, Aliağa Çevresel ve Mesleki Hastalıklar Hastanesinin kaba inşaatını teslim almak üzereyiz. Hayırseverlerin katkıları hastanemiz için çok önemli olacak. Bunları hep beraber başardık. Üniversitemizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde pay sahibi olan başta merhum hocamız Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı olmak üzere aramızdan ayrılan değerlerimizi rahmet ve özlem ile anıyoruz. Şu an aramızda olan Yiğitbaşı ailesine teşekkür ediyor; konferans salonumuzda birçok bilimsel etkinliğin yapılmasını diliyoruz” diye konuştu.

Ahmet Yiğitbaşı: "Birçok başarıyı 88 yıllık hayatına sığdırdı"

Yiğitbaşı ailesine adına törende bir konuşma yapan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı da, babası Ömer Yiğitbaşı’nın adının gönül verdiği ve kurucusu olduğu DEÜ’de yaşayacak olmasından dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, “Prof. Dr. Nükhet Hotar başta olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine teşekkür ediyoruz. Büyük emeklerle kurulan DEÜ, akademisyenlerinin, çalışanlarının katkılarıyla Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almıştır. Ömer Yiğitbaşı, Cumhuriyet kuşağının umut dolu bir bireyi olarak birçok başarıyı 88 yıllık hayatına sığdırdı. Yılmadan çalışmak, zorluklara göğüs germek ve insanlara değer vermek onun tüm yaşamı boyunca bağlı kaldığı prensipler oldu. Onun DEÜ’ye, akademisyenlerine, öğrencilerine ve bizlere aktardığı değerler nesiller boyunca onun ismiyle yaşamaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Olgun ise vefa duygusunu DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile birlikte artarak görmeye başladıklarını belirtti.

Olgun, kendisinin de Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı’nın öğrencisi olduğunu ifade ederek, “Biz hiçbir zaman unutmadık ama unutanlar da bu konferans salonunu görünce Ömer Yiğitbaşı hocamızı tekrar hatırlayacaklar” dedi.

Sembolik anahtar

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu adına hazırlanan sembolik anahtar, Yiğitbaşı ailesine teslim edildi. Ahmet Yiğitbaşı’nın yanı sıra; İdil Yiğitbaşı, Rana Yiğitbaşı ve Leyla Elçi’nin de yer aldığı açılış töreninde, DEÜ Kurucu Rektörü Ömer Yiğitbaşı’nın hayatını anlatan kısa bir video gösterimi de yapıldı.

Aynı anda 484 kişiyi ağırlayabilen Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu, özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlandı. Dijital ses ve görüntü sistemlerine sahip konferans salonu uluslararası organizasyonlara ve konserlere de ev sahipliği yapacak.