Baştan aşağı yenilenen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uyuglama Hastanesi'ndeki Gündüz Tedavi Merkezi'nde aynı anda bakılan hasta sayısı yüzde 72 artırıldı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesinde hizmet veren Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz Gündüz Tedavi Merkezi baştan aşağı yenilendi.



Yaklaşık 2 milyon liraya mal olan yenileme işlemi ile merkezde aynı anda tedavi görecek hasta sayısı yüzde 72 oranında artırılmış oldu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde hasta memnuniyetini artıracak çalışmalara her geçen gün yenilerini eklediklerini ifade ederek, “Yenilediğimiz bu merkezimizin yeni dönemde de hastalarımıza şifa; dertlere deva olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Geçen ay kendi Oksijen Üretim Merkezini kurduklarını anımsatan Hotar, "Oksijenin kilogramını 6 liraya alırken şimdi 1,5 liraya mal etmeye başladık. Biz bir kamu kurumuyuz ve devlet üniversiteyiz. Bu güzel yatırımlarımızın hastalarımıza şifa olması için hep birlikte el ele vermiş durumdayız. Araştırma Üniversitesi olmamızla birlikte gün geçtikçe daha da başarılı işlere imza atacağız. Hasta memnuniyetini artırarak ve çalışanlarımızın koşullarını iyileştirerek ülkemize hizmete devam edeceğiz” dedi.

Rektör Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne sahip olduğunu ve Araştırma Üniversitesi misyonuyla çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan ise DEÜ’nün sağlık alanında bir marka olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özcan, hastaların güncel tedavi yöntemlerine ulaşması için çalıştıklarını belirterek, DEÜ, kimliğini sürdürmeye, sağlık marka değerini artırmaya devam edeceğini kaydetti.