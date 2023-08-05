Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi (DEÜ), hastalara daha hızlı tanı ve tedavi imkanlarının sunulması; ilaç, aşı, tıbbi cihaz gibi teşhis ve tedaviye yönelik teknolojilerin üretilmesi ile en son teknolojilerden daha fazla yararlanılması amacıyla DEÜ Uygulama Araştırma Hastanesi bünyesinde Klinik Araştırma Koordinasyon Birimini kurarak hizmete açtı.

Türkiye’nin önde gelen köklü eğitim kurumlarından olan Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi (DEÜ), öncü klinik çalışmalara ev sahipliği yapacak, çağın teknolojisine uygun tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirileceği önemli bir birimin açılışını gerçekleştirdi.

DEÜ Uygulama Araştırma Hastanesi bünyesinde, Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi kuruldu. DEÜ’nün 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi içinde açılan Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi’nin, Türkiye’deki önemli merkezlerinden biri olacağını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Değerli bilim insanlarının katkılarıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz; ilaç, aşı, tıbbi cihaz gibi teşhis ve tedaviye yönelik teknolojilere odaklanan birimimizin, hem bilimsel araştırmaların koordinasyonunda önemli bir ihtiyaca cevap vereceğine hem de nitelikli akademik çalışmalara ev sahipliği yapacağına inanıyorum” dedi.

DEÜ’nün önemli sağlık yatırımlarına ev sahipliği yaptığını kaydeden Rektör Hotar, “Araştırma üniversitemizde, ihtiyaç duyulan hemen her konuda fiziki yatırım yapılmakta; proje üretilmekte ve ülkemizin ulusal sağlık politikalarını destekleyecek araştırmalar yürütülmektedir. Bu noktada ilklerin öncüsü üniversitemizde, bilimsel bilginin insanlığın refah ve mutluluğuna dönüştüğü süreçler titizlikle ele alınmakta; akademik araştırmalar ve geniş çaplı iş birlikleri yapılmaktadır. Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimimiz ile hastalara daha iyi tedavi imkanı sağlamayı; en son teknolojilerden faydalanmayı; teşhis ve tedavi yöntemlerinin zamanında hastalara ulaştırılması hedeflemektedir” diye konuştu.

“Hedefimiz ilk beş”

“Araştırma üniversitesi misyonunu üstlenen kurumumuzda açtığımız bu birimimiz ile klinik çalışmalarda ülkemize ve insanlığa faydalı yeni bir dönemi başlatmayı arzuluyoruz” diyen Rektör Hotar, “Bu çerçevede klinik çalışmalarda ulusal düzeyde ilk beş merkez içinde yer almayı hedefliyoruz. Bu kolay bir iş değil çünkü ciddi emek ve gayret gerektiriyor. Ancak değerli hocalarımızın ve araştırmacılarımızın varlığından da güç alarak buradaki ideallerimizi de gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Hastanemiz bünyesinde klinik çalışmalara odaklanmış birimimizin, hem sağlık sistemine değer katacağını hem de bize referans oluşturacağını ön görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Rektör Hotar, Resmi Gazete’de yayınlanan karar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Rektörlük olarak, sağlık yerleşkemize ve sistemimize değer katacak birçok yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Balçova Yerleşkemizde 6 bin metrekarelik DEPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-3’ün alanının kararı çıktı. Bunu da sağlık temalı teknoparkımız için önemli bir kazanım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yatırımlarımız sürecek”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde de, sağlık alanındaki bilimsel araştırmalara ve yatırımlara destek vermeye devam edeceğiz. Sağlıkta kümelenme modeline odaklanacak; sağlık turizmini kentimiz için yeni bir noktaya ulaştıracağız. Bu süreçte, klinik araştırmalara da önem verecek; nitelikli bilginin uluslararası düzeyde karşılık bulacağı her adımı teşvik edeceğiz. Bu yatırımın üniversitemize ve hastanemize kazandırılmasına emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum.”

Önemli kazanımlar sağlayacak

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar, “Klinik araştırmalar birimimiz, araştırma üniversitemize yakışır bir vizyona sahip, kıymetli çalışmalar ve tedaviler üretecek. Tüm güncel tedavilerin sağlandığı, çağın şartlarına uygun teknolojilerine uygun birimimizin açılmasında katkılarından dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkür ediyorum” dedi. Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Aziz Karaoğlu da, “Klinik çalışmaların verimini arttırmak, daha fazla bilimsel çıktı elde etme noktasında Üniversitemize önemli katkılar sağlayacak olan birimimizde sağlık alanında büyük kazanımlar elde edilecek. Klinik araştırmalar konusunda Türkiye’de lider olma vizyonumuzu, birimimiz sayesinde elde edeceğimize inancım tamdır” diye konuştu.