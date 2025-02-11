Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik başarısını ve bilim dünyasına katkısını kutlamak amacıyla geleneksel ‘Atananlar ve Yükselenler Kutlama Töreni’ni gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik başarısını ve bilim dünyasına katkısını kutlamak amacıyla geleneksel ‘Atananlar ve Yükselenler Kutlama Töreni’ni gerçekleştirdi.

DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen törende, 2023 ve 2024 yıllarında Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına atanan 452 akademisyen belgelerini Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’dan aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik başarısını ve bilim dünyasına katkısını kutlamak amacıyla 2009 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği ‘Atananlar ve Yükselenler Kutlama Töreni’ni bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda yapılan törende, 2023 ve 2024 yıllarında Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına atanan toplam 452 akademik personelin belgeleri, iki ayrı oturumda kendilerine takdim edildi. Akademik camianın bir araya geldiği törene, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ akademik/idari birim yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi ile başlayan programlarda, akademik personelin çalışma ve başarılarının onurlandırıldığı anlar yaşandı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 43 yıldır Türk yükseköğretimde öncü kurumlardan biri olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, akademik gücü ve bilim dünyasına katkılarını taçlandıran en özel programlardan biri olan 'Atananlar ve Yükselenler Kutlama Töreni'nde kıymetli hocalarımızla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Rektör Yılmaz, akademisyenlerin akademik yolculuklarında kararlılıkla ilerlemeleri, çalışmaktan ve araştırmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı.