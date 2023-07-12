Dokuz Eylül Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli üniversitelerinden Harvard ile yapılan iş birliğiyle diş kaybı sonrasında sıklıkla görülen estetik ve işlevsel sorunlara neden olan eksik dişetlerinin doğalına uygun olarak yapılmasına imkan verecek bir tedavi modeli geliştiriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Harvard University, ortak yürütülecek çalışma çerçevesinde, diş kaybı sonrasında sıklıkla görülen estetik ve işlevsel sorunlara neden olan eksik dişetlerinin doğalına uygun olarak yapılmasına imkan verecek bir tedavi modeli geliştirmek amacıyla çalışma başlatıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Multidisipliner Dental Biyomalzemeler Yüksek Lisans Programı’ndan Uzm. Dr. Birtan Tolga Yılmaz, “Üç Boyutlu Yumuşak Doku Rejenerasyon Modeli Geliştirilmesi” konusunda Harvard School of Dental Medicine Araştırma Laboratuvarına araştırmacı olarak kabul edildi. Uzm. Dr. Yılmaz, “Yeni model ile ülkemize faydalı ürünler geliştirilerek diş tedavisi konusunda bilim dünyasında önemli katkılar sağlanacaktır” dedi.

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aliye Akcalı da, “Uzman Dr. Birtan Tolga Yılmaz, Periodontoloji alanında iyi bir klinisyendir. Yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde başvurduğu Harvard School of Dental Medicine Araştırma Laboratuvarından araştırmacı olarak kabul aldı. Üniversitemizde kazanmış olduğu birikimlerle büyük projelere imza atacağına inanıyorum. Bu proje diş tedavisinde önemli yenilikler sağlayacak. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Harvard University arasındaki birçok projenin ilk adımı olacak” dedi.