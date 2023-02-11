Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yürüttüğü arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri ile depremzedelere umut olurken, bu kez bölgedeki mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi ve risklerin belirlenmesine katkı sunmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliğine hazırlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yürüttüğü arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri ile depremzedelere umut olurken, bu kez bölgedeki mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi ve risklerin belirlenmesine katkı sunmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliğine hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından imkanlarını seferber eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bölgede yürüttüğü arama-kurtarma faaliyetleri ile enkaz altında kurtarılmayı bekleyen depremzedelere umut olmuştu. Felaketin ardından Araştırma Uygulama Hastanesi çalışanları aracılığıyla deprem bölgelerinde sağlık hizmeti vermek için hızlı adımlar atan ve Hatay’a ulaşan ilk sağlık ekibi olan DEÜ, bir yandan da acil ihtiyaçlara yönelik yardım kampanyaları düzenlemişti. Deprem uzmanları ve inşaat mühendisi akademisyenleri de afet bölgesinde incelemelerde bulunan DEÜ, bu kez bölgedeki mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi ve risklerin belirlenmesine katkı sunmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile iş birliğine hazırlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, “Afet bölgesinde bulunan mevcut yapı stokunun son halinin değerlendirilmesi, deprem tehlikesi ve risklerinin belirlenmesi adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak bir çalışmaya hazırlanıyoruz. Bakanlık ile iletişime geçerek bu yönde bir çalışma yapmak istediğimizi söyledik. Bakanlık yetkilileri de girişimimize oldukça olumlu yaklaştı. Bu çerçevede, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü hocalarımız, bölgede hangi yapıların depreme karşı dayanıklı kalabildiğinin tespitinin yanı sıra; hangilerinin riskler içerdiğini, kullanılabilir ya da yıkılması gerektiğini belirleyecekler” dedi.

“Hocalarımızın yetkinliğine güveniyoruz”

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) ile Türkiye’nin en önemli deprem araştırma merkezlerinden birine sahip olan DEÜ’nün, toplumsal yarar misyonu ile yerel yönetimlere katkı ve vatandaşların şuurlandırılma çalışmalarını ciddiyetle yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Tanarslan, “Ülkemizi yasa boğan, büyük kayıplar verdiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Daha önce İzmir depremindeki çalışmalarından dolayı hocalarımızın bu konudaki yetkinliklerine güveniyoruz. Güneydoğu bölgemizi etkileyen deprem felaketi sonrası, bu kez Bakanlığın mühendis grubu ile bu yönde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Değerli neticelerin alınacağını düşünüyoruz” ifadesinde bulundu.