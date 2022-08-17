Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ShanghaiRanking 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında (ARWU) Türk üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Türkiye’den sadece 11 üniversitenin girdiği listeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma hedefimizi gerçekleştirmek için bilimsel bilgi üretmeye ve üniversitemizin akademik performansını daha yukarılara çekecek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. ShanghaiRanking, 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında elde ettiğimiz bu başarı da çabalarımızın sonuçsuz kalmadığını gösteriyor” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ShanghaiRanking 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında (ARWU) Türk üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Türkiye’den sadece 11 üniversitenin girdiği listeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma hedefimizi gerçekleştirmek için bilimsel bilgi üretmeye ve üniversitemizin akademik performansını daha yukarılara çekecek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. ShanghaiRanking, 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında elde ettiğimiz bu başarı da çabalarımızın sonuçsuz kalmadığını gösteriyor” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın en iyi 1000 araştırma üniversitesini objektif ölçütlere göre belirleyen ShanghaiRanking 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında (ARWU) Türk üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Dünya üniversitelerinin akademik performanslarının araştırma kalitesi, kişi başına düşen akademik performans, etki düzeyi yüksek dergilerde yayınlanan makale ve atıf sayısı gibi kriterlere göre değerlendirildiği listeye, Türkiye’den sadece 11 üniversite girebildi. DEÜ, ShanghaiRanking tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Akademik Konular Küresel Sıralaması (GRAS)-2022’de de turizm işletmeciliğinde, dünyada 101-150 bandına ve Türkiye’de ilk sıraya, hemşirelikte ise 201-300 dünya sıralaması aralığına yerleşmişti.

ShanghaiRanking Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasının nesnel verilere dayandırılarak açıklandığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu yıl 2 bin 500’den fazla kurumun incelendiği listede ilk 1000 üniversite arasına girmeyi başaran 11 Türk üniversitesinden biri olduk ve ülke sıralamasında 4. sıraya yerleştik. Araştırma yapmak, üniversitelerimizin temel görevleri arasında yer alıyor. Dokuz Eylül Üniversitemiz de bu alandaki işlevini başarıyla yerine getiriyor. Üniversitelerimizin uluslararası arenada elde edilen başarıların artırılması için yükseköğretim kurumlarımızın yetkinliklerini artırması gerekiyor. Biz de ‘dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma’ hedefimizi gerçekleştirmek için bilimsel bilgi üretmeye ve üniversitemizin akademik performansını daha yukarılara çekecek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. ShanghaiRanking, 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’nda elde ettiğimiz bu başarı da çabalarımızın sonuçsuz kalmadığını gösteriyor” dedi.

Rektör Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesinin uluslararası alanda Türkiye’nin en prestijli yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını ifade ederek, “Araştırma üniversitemizin küresel ölçekteki varlığını yansıtan dünya üniversiteleri sıralamaları bize aynı zamanda güçlü ve geliştirmemiz gereken yönleri de gösteriyor. Kalitede evrensel standartları yakalayan Dokuz Eylül Üniversitemizin uluslararası arenada koyduğu hedeflere ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Güçlü yönlerimizi daha da geliştiriyor, eksik yönlerimizi ise güçlendirecek çalışmalara imza atıyoruz. Uluslararası yükseköğretim alanında elde ettiğimiz başarılara bir yenisini daha ekleyen mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İnsanlığa faydalı olmaya, ülkemizin selameti ve daha iyi bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.