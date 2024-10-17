Düzce’de 7/24 esasına göre çalışma gerçekleştiren İtfaiye Müdürlüğü, 9 ayda 586 yangın, 100 trafik kazası, 537 kurtarma ve 29 su tahliyesi olayına müdahale etti.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yaptığı çalışmalara dair faaliyet raporunu paylaştı. 2 istasyonda 85 personel ve 17 araç ile görev başında olan Düzce İtfaiyesi, gece gündüz demeden nöbetlerine devam ediyor. Yılın 9 aylık periyodunda 586 yangın, 100 trafik kazası, 143’ü insan 394’ü hayvan olmak üzere 537 kurtarma ve 29 su tahliyesi vakasına müdahale eden ekipler, ayrıca Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde 27 tatbikat gerçekleştirirken, 2 bin 300 vatandaşın yanı sıra 21 kamu kurum ve kuruluşuna ‘Temel Yangın Eğitimi’ verdi.

Rutin kolluk görevlerini de aksatmadan yerine getiren İtfaiye Müdürlüğü, aynı dönem içerisinde bin 50 ruhsat denetimi, 55 baca temizleme hizmetinin akabinde 789 tali görevi de yerine getirdi. İtfaiyecilik ve yangın farkındalığını arttırmak adına öğrencilere kapılarını da açan müdürlük, hizmet binası özelinde 3 bin 209 öğrenci ile bir araya gelerek bilgilendirme ve eğitimler gerçekleştirdi.