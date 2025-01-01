Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 2024 yılının son 9 ayında 201 bin 595 çağrı karşıladığını duyurdu.

Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, 19 personel ve 4 geri dönüş elemanı ile 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Gelen talepler kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletiliyor. Talep sonuçlandıktan sonra, vatandaşlar önce kısa mesaj yoluyla bilgilendiriliyor, ardından geri dönüş ekibi tarafından telefonla aranarak süreç sonlandırılıyor.

Vatandaşlar, ağırlıklı olarak su kesintisi, bozuk yollar, toz, ulaşım hizmetleri gibi sorunlarla merkeze başvururken, tebessüm ettiren talepler ve belediyenin yetki alanında olmayan istekler de dikkat çekiyor.

Tüm çağrılar ihbar olarak değerlendirilse de asılsız ve belediyenin yetki alanında olmayan taleplerin yoğunluğu, acil yardım bekleyen vatandaşların ulaşımını zorlaştırıyor. Çağrı merkezi çalışanları, gereksiz ve asılsız çağrıların yapılmaması konusunda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini belirtiyor.