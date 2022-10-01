Karabük’te kadın girişimciliğin gelişmesine öncülük yapmak, el sanatları ve yöresel ürünlerin üretimiyle kadınlara ekonomik destek sağlamayı amaçlayan projenin imzaları Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Üreten Eller Kooperatif Başkanı Nuray Alpboğa’nın katılımıyla atıldı.

Tükenmeye yüz tutan ürünler bazından çıkarılarak dokuma ürünlerine katkı sağlamayı hedefleyen proje için imza töreni düzenlendi.

Üreten Eller Kadın Girişimciler Kooperatifi, coğrafi işaretle tescillenen Eflani Cember Bezi ile ilgili hazırladığı ‘Dokumadan Tasarıma; Eflani Cember Bezi Markalaşıyor’ isimli proje Teknik Destek Programı çerçevesinde kabul edildi.

Üreten Eller Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin BAKKA tarafından kabul edilen ‘Dokumadan Tasarıma; Eflani Cember Bezi Markalaşıyor’ isimli projesinin imzaları düzenlenen törenle atıldı.

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