Kepez Belediyesi’nin Dokuma Park’ta hizmete kazandırdığı Antalya Bilim Merkezi’nin gökyüzü gözlem etkinliği, 7’den 77’ye herkesin büyük ilgisini çekiyor.

Dokuma Park içindeki Antalya Bilim Merkezi, havaların ısınmasıyla her yaşa hitap eden gökyüzü gözlem etkinliğiyle dikkat çekiyor. Hava şartlarının uygunluğuna göre ayda 2 kez yapılması planlanan etkinlikte, bahçeye 4 farklı teleskop kuruluyor. O günün gökyüzünde bulunan gezegen ve yıldızların gözlendiği etkinliğin son örneğinde, Ay, Mars, Venüs ve başlıca yıldızlar gözlemlendi.

Her bir teleskop başında bilgilendirme yapan uzmanların bulunduğu etkinlikte, ziyaretçiler heyecan verici dakikalar yaşıyor. Geceleri görülebilen yıldızları inceleyen katılımcılar, yakılan ateş önünde toplanıp uzay üzerine sohbet ediyor. Unutulmaz deneyim kazanan Antalyalılar, bu buluşmada sosyalleşme imkanı da buluyor.