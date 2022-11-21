Eskişehir’in en önemli turistik değerlerinden biri olan Porsuk Çayı’nın yüzeyini kaplayan sarı yapraklar, kartpostallık sonbahar görüntüleri oluşturdu.

Eskişehir’in en önemli turistik değerlerinden biri olan Porsuk Çayı’nın yüzeyini kaplayan sarı yapraklar, kartpostallık sonbahar görüntüleri oluşturdu.

Sonbahar aylarının bitmesine sayılı günler kala, kent merkezindeki ağaçlar sararan yapraklarını dökmeye başladı. Özellikle Eskişehir kent merkezinde oluşan sonbahar manzaraları görenleri mest ediyor. Şehrin simgelerinden biri olan Porsuk Çayı’nın da bir bölümü dökülen yapraklar ile kaplandı. Su yüzeyinde adeta bir zemin etkisi oluşturan sarı yapraklar, görenleri şaşırtan manzaralar oluşturdu. Yaprakların yüzeyini kapladığı Porsuk Çayı, sonbaharı sonuna kadar hissettirdi.