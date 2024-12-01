Narenciye ihracatında sıfır toleransa sahip olan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelenin önemli bir ayağının da yere dökülen veya dalında kalan meyve atıklarının toplatılması olduğu vurgulandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konu uzmanlarınca yapılan açıklamada, bir sonraki hasat sezonunda sineksiz bir üretim yapabilmek için bahçedeki meyve atıklarının toplanması ve toplatılmasının önemine değinilDİ. Dökülen ya da ağaçta kalan narenciyenin Akdeniz Meyve Sineğini artırdığı belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili tamamlayıcı mücadele şartı gereği, son günlerde bölgemizdeki olumsuz hava şartları nedeni ile yere düşen içinde yüksek muhtemel AMS yumurta ve larvası olan meyvelerin, içindeki AMS zararlısı toprağa intikal etmeden acilen toplatılıp, siyah torbalara konularak bekletilmesi gerekmektedir. Bu uygulama önümüzdeki yılın AMS zararlı popülasyonunun önemli ölçüde azalmasına büyük katkı sunacaktır.

Tüm üreticilerimize önemle duyurulur."