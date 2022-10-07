Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkan 2 adet motosikletin hurdacılık yapan yabancı uyruklu kişilere ait olduğu belirlendi. İş makinesi ile toprak altından çıkarılan motosikletlerin bir eksiğinin olmadığı ortaya çıkarken, 2 kişi tarafından bırakılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafriyat çalışması sırasında ortaya çıkan 2 adet motosikletin hurdacılık yapan yabancı uyruklu kişilere ait olduğu belirlendi. İş makinesi ile toprak altından çıkarılan motosikletlerin bir eksiğinin olmadığı ortaya çıkarken, 2 kişi tarafından bırakılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezi çalışanı, hafriyat çalışması sırasında dökülen toprağın altında motosiklet görerek polisi aradı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi yardımıyla çıkarılan 2 motosiklet üzerinde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde 07 MB 440 ve 07 MA 5082 plakalı motosikletlerin yabancı uyruklu 2 kişiye ait olduğu, motosikletlerin herhangi bir eksiğinin olmadığı belirlendi. Motosikletler, sahiplerinin alması için alışveriş merkezinin yanında bulunan otoparka bırakıldı.

Gece 2 kişi bırakıp gitti

Motosikletlerin bırakılma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gece saat 04.00 sıralarında çevre yolundan gelen ve hurdacılık yaptığı tahmin edilen 2 kişi, motosikletleri bıraktıktan sonra Antalya istikametine giden hurda yüklü kamyona biniyor. Sabah saatlerinde arazide hafriyat çalışması başlatılırken, kamyon motosikletleri fark etmeyerek üzerine toprağı döküyor.