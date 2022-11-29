Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin eğlenmeleri, stres atmaları amacı ile oluşturulan Tarsus Gençlik Kampı’nın yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışma hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Çocukların sabırsızlandığını biliyoruz. Birazcık daha sabır, harika bir gençlik kampımız olacak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, çocukların ve gençlerin eğlenip okul streslerini atabilmeleri için hizmete aldığı Tarsus Gençlik Kampı yenileniyor. Ziyaretçilerin daha fazla keyif alabileceği hale getirilecek olan Tarsus Gençlik Kampı’na, mevcut alanların yanı sıra ‘Macera Parkı’ geliyor.

Yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Tarsus Gençlik Kampı’nı, çocuklara daha uygun hale getireceğiz. Çocuklara tehlike arz eden ağaçların budamaları yapıldı. Su kenarlarının güvenlikleri artırılıyor. Elektrik tesisatları yeniden gözden geçirilecek. Büyük bir alanda elektriğimiz yoktu. Oralara elektrik verilecek” dedi.

Mevcut oyunların kaldırıldığını ve yerlerine TSE damgalı, güvenlikli oyunlar getirileceğini ifade eden Dokucu, “Bu oyunlar çocukları biraz daha zorlayacak oyunlar. Macera parkımız geliyor. Onların kurulması için çalışmalar yapılıyor. Tüm alana internet organize edildi. Giriş-çıkışlar kontrollü hale getirilecek. Güvenlikli ve kayıt alan bir sistem getireceğiz. Bungalovlarımız yenileniyor, iç ve dış bakımları yapıldı. Yatakhaneler çok sağlıklı değildi, kaldırıldı. Onun da şöyle bir avantajı oldu. Bize daha çok bir alan sağladı. Anneleri ve çocukları orada ağırlamak için, ortamı daha da güzel ve doğal hale getirdik” diye konuştu.

Mevcut yemekhanenin de yıkılarak yerine yenisinin yapılacağını sözlerine ekleyen Dokucu, “Ne yazık ki böyle zamanlarda net bir tarih veremiyoruz, ama birkaç aya kadar çok güzel bir gençlik kampı olacağını söyleyebilirim. Çocukların sabırsızlandığını da biliyoruz. Birazcık daha sabır, sonrasında harika bir gençlik kampımız olacak” ifadelerini kullandı.