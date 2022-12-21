Türkiye’de ilk kez, 2019 yılında gerçekleştirilen Christmas Market İstanbul, bu yıl 16-25 Aralık tarihlerinde Four Seasons Bosphorus’ta gerçekleşiyor.

Türkiye’de ilk kez, 2019 yılında gerçekleştirilen Christmas Market İstanbul, bu yıl 16-25 Aralık tarihlerinde Four Seasons Bosphorus’ta gerçekleşiyor.

Çocuklar ve ruhu hep çocuk kalanlar, atlıkarınca ile yeni yıl heyecanına ortak oluyor. Türkiye’de ilk kez, 2019 yılında gerçekleştirilen Market İstanbul, bu yıl 16-25 Aralık tarihlerinde Four Seasons Bosphorus’ta gerçekleşiyor. Yeni yılı çocuklarıyla birlikte coşkuyla karşılamak isteyen konukları, etkinlik alanında Doku Medical Atlıkarıncanın heyecanı karşılıyor.

Four Seasons Bosphorus’un bu yıl da ev sahipliğini yaptığı Market İstanbul, birbirinden farklı deneyimi bir arada sunuyor. Yeni yıl temalı hediyelik eşya tezgahlarından ünlü markaların alışveriş stantlarına, “kendin yap” atölyelerinden Doku Medical Atlıkarınca ve buz patenine kadar birçok sürprizle değerli misafirlerine gerçek bir panayır duygusunu yaşatıyor.

Etkinliğin kalbinde ışıltısıyla yeni yıl ruhunu yansıtan Doku Medical atlı karıncası büyük bir talep gördü. Sadece çocukların değil, Sosyal Medya fenomenlerinin de oldukça ilgisini çekti. Cihan Acar, Gonca Kaya, İrem Akdemir, Rüya Büyüktetik, İpek Dağıstanlı, Serli Sarıcılar ve Maya Başol ise bu ışıltının bir parçası olarak hesaplarında birbirinden eğlenceli anları paylaştı.

Can Bonomo, Cem Adrian, Yalın, Levent Yüksel, Melike Zeynep ve Ayhan Sicimoğlu’nun muhteşem sahne performanslarının yanı sıra Alman Frankfurter Hot Dog’u, Fransız Croissant’ı ve Gingerbread Man kurabiyeleri eşliğinde, tarçın kokan bir yeni yıl ortamı vadeden Market İstanbul, hem dünya lezzetleri hem de geleneksel tatlarıyla 25 Aralık tarihine kadar Four Seasons Bosphorus’ta ziyaretçilerini bekliyor.