Check-Up düzenli olarak yaptırılması gereken sağlık kontrolleridir ve erken teşhis için önemli bir unsurdur. Potansiyel sağlık sorunlarını erken aşamada tespit etmeye yardımcı olan Check-Up, tedavinin daha etkili olmasına ve hastalıkların ilerlemesini engeller. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Check-Up bölümünden Dr. Birol Sarkut Check-Up yaptırmanın önemiyle ilgili noktalara değindi.İSTANBUL (İGFA) - Check-Up genel anlamıyla genel bir sağlık taramasıdır. Herhangi bir sağlık probleminiz olmasada yaş grubunuza göre belirli aralıklarla Check-Up yaptırmalısınız. Çünkü Check-Up’ın amacı; hastalıkları belirti vermeden erken aşamada teşhis etmek ve önlemektir. Check-Up vücudun genel durumunu görmemizi sağlar ve böylece risk faktörlerini azaltmamıza ve engellememize olanak sağlar.

Check-Up paketleri, kişinin yaşına ve cinsiyetine uygun tanı testlerini içerir. Bu paketler içerisinde kan tahlili, röntgen taraması, laboratuvar testleri, ultrason görüntüleme gibi işlemler bulunur.

Check-up yaptırmanın belirli bir yaşı var mıdır? Ne kadar sıklıkla Check-Up yaptırmalıyız?

Check-Up için bir yaş sınırı yoktur. 24 aylıktan sonra 7 yaşına kadar her yıl 1 defa Check-Up yaptırılmalıdır. Daha sonra 40 yaşına kadar her 2 yılda bir defa Check-Up yaptırılması uygundur. Diyabet gibi kronik rahatsızlara sahip ya da aşırı kilolu bireylerin 30 yaşından sonra düzenli olarak her yıl Check-Up yaptırması önerilir. 40 yaşından itibaren her yıl düzenli genel Check-Up yaptırmanız ileride yaşayabileceğiniz sağlık sorunlarını önlemede faydalı olacaktır.

Önemsiz olduğunu düşündüğünüz bir belirti bile çok önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Sizlerin de bildiği gibi pek çok hastalık erken dönemde fark edilirse, uygulanacak tedavinin başarısı da o kadar fazla olmaktadır. Bu sebeple kendinizi ihmal etmeyin, yılda bir kez yaptıracağınız Check-Up ile sağlığınızdan emin olun.