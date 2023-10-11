Denizli’de yaşayan İranlı hasta, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde, doktorların dikkati sayesinde sol böbreğinde tespit edilen tümörden kurtularak sağlığına kavuştu.

Denizli’de ailesiyle birlikte ikamet eden İran uyruklu A.R., bir süre önce geçirdiği rahatsızlıklar üzerine Özel Cerrahi Hastanesi’ne başvurdu. Karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayetleri ile gittiği acil serviste, yapılan tetikler sonucu sol böbreğinde kitle tespit edildi. Yapılan tetiklerin ardından hastanın durumu ile ilgilenen üroloji uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı ve genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Umut Faydacı, ortak bir çalışma yaparak, ameliyat kararı aldı. Başarılı ameliyat sonucu kitle ile tümörden kurtulan hasta A.R., sağlığına kavuşmanın mutluğunu yaşadı. Uzun süredir yaşadığı rahatsızlıklardan kurtulan A.R., doktorların ilgilisi ve başarılı çalışmasından dolayı teşekkür ederek, iyi temennide bulundu.

“Yapılan incelemelerde sol böbreğinde kitle saplandı”

Sık rastlanılan şikayetlerin altında tümör çıkmasının kendilerini de şaşırttığını söyleyen genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Umut Faydacı, “Hastamız safra kesesi iltihabı sonucu oluşan bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanemizin aciline başvurdu. Yapılan incelemelerde sol böbreğinde kitle saplandı. Bu durum üzerine üroloji kliniği ile birlikte araştırılması yapıldı. Sol böbrekte tümör olduğu tespit edildi. Eş zamanlı safra kesesi ve sol böbrek tümör ameliyatı yapmaya karar verdik. Safra kesesini kapalı yöntem ile aldık ve üroloji muayenesi yapıldı” dedi.

“Tek seansta hastayı yaşadığı sorundan kurtardık”

Hastanın sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduğunu ve bu tür hastalıkların hafife alınmaması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunan üroloji uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı, “Safra kesesi şikayetiyle başvuruda bulunan hastamız, yapılan ultrasonda sol böbreğinde kitle tespit ettik. Yapılan ortak çalışma ile sol böbrek ve kitle beraber alındı. Tek seansta hastayı yaşadığı sorundan kurtardık” ifadelerini kullandı.