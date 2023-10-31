Bursa Şehir Hastanesi’nde çalışan Uzm. Dr. Nihan Alkış’ı darp eden hasta yakını, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Ekim Pazartesi günü Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçekleşti. Uzm. Dr. Nihan Alkış hastasını muayene ederken odasına giren bir hasta yakını, bir doktorun odasını sordu. Sorulan doktorun hangi poliklinikte olduğunu bilmediğini söyleyen Alkış’a hasta yakını sözlü hakaretlerde bulundu. Doktorun muayene esnasında olduğunu ve odadan çıkması gerektiğini söylemesi üzerine öfkelenen hasta yakını Alkış’ın yüzüne yumruk attı. Saldırgan hastane polisi tarafından gözaltına alınırken, kanlar içinde yerde kalan doktor ise çalıştığı hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Doktorun yüzüne yumruk atan sanık Tayfun E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.