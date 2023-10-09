Kriz bölgelerinde zorluklara karşı ön saflarda yer alarak ihtiyacı olanlara gerekli yardımı ulaştırmaya çalışan insani yardım çalışanları, tüm dünyada milyonlarca insana el uzatıyor. Doktorlar da 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde özellikle kriz bölgelerinde görev alanların psikolojik sağlık yönünden desteklenmesi konusunda çağrıda bulundu.

Kriz bölgelerinde zorluklara karşı ön saflarda yer alarak ihtiyacı olanlara gerekli yardımı ulaştırmaya çalışan insani yardım çalışanları, tüm dünyada milyonlarca insana el uzatıyor. Doktorlar da 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde özellikle kriz bölgelerinde görev alanların psikolojik sağlık yönünden desteklenmesi konusunda çağrıda bulundu. Dünya Doktorları tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat’taki yıkıcı depremlerin, ruh sağlığı ve psikolojik desteğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Büyük deprem felaketinin ardından, yıkıma uğrayan bölgelerde görev yapan birçok insani yardım çalışanı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendi. Kimileri enkaz altından sağ çıkarken, kimi ise akrabalarını, arkadaşlarını ve meslektaşlarını kaybetti" ifadeleri kullanılırken, özellikle savaş, zorunlu göç, deprem gibi olaylardan sonra insani yardım çalışanlarında ikincil travmatik stres, şefkat yorgunluğu ve tükenmişlik gibi tepkiler geliştiğini belirtildi.

Öte yandan, doktorlar bu stresi yönetebilmek için psikoeğitim, süpervizör desteği gibi önlemlerin önem taşıdığını belirterek, şu çağrıda bulundu: "İnsani yardım çalışanlarının zihinsel ve duygusal sağlığını korumaya yönelik uygun detaylı psikososyal destek programları için öncelik ve kaynak ayırılmalıdır. İnsanı yardım çalışanlarının psikolojik sağlığını öncelikli kılınması, yardım arayışının teşvik edildiği ve desteklendiği bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Yardım çalışanlarının uzun vadeli travma etkilerini daha iyi anlamak için araştırma girişimleri ve veri toplama çabaları gerekmektedir. Bunun gibi kanıta dayalı yaklaşımlarla insani yardım çalışanlarının zihinsel sağlıklarının ve psikososyal refahlarının iyileştirilmesini destekliyoruz."